Информация о происшествии поступила спасателям в 08:00 27 августа. Турист был в составе группы из 14 человек, поднимавшейся на Эльбрус. На высоте 5 тыс. метров он сорвался с горы и получил травмы несовместимые с жизнью, говорится в сообщении.

К 12:30 спасатели на вертолете эвакуировали тело погибшего в поселок Терскол и передали его следственно-оперативной группе правоохранительных органов. К поисково-спасательным работам привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.