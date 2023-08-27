По данным канала, мэрия города не намерена возобновлять контракты с тремя частными операторами, развернувшими парк этих транспортных средств в Париже, который станет первой европейской столицей, запретившей услугу по предоставлению электросамокатов населению.

Поставщики этой услуги должны убрать с парижских улиц самокаты, которыми можно пользоваться до конца августа.

Это решение основано на итогах городского референдума по вопросу использования электросамокатов. В голосовании приняли участие более 100 тыс. парижан. За запрет высказались 89% участвовавших в референдуме 2 апреля.

Причиной проведения такого голосования стали проблемы, создаваемые разбросанными как попало по всему городу самокатами, но особенно беспокойство о безопасности их пользователей.

RTBF отмечает критику этого референдума соответствующими компаниями, которые, прежде всего, указывают на низкую явку — 7,46%. "Явка могла бы быть более активной и представительной, если бы методы голосования были иными: больше избирательных участков, электронное голосование, муниципальная информация", — написали три частных компании-оператора в совместном коммюнике.

В 2022 году в Париже было зафиксировано около 400 тыс. поездок на электросамокатах, сообщил телеканал.