Согласно сообщению, двухъярусный автобус с жителями Молдавии направлялся в Болгарию, люди ехали на отдых. Авария произошла минувшей ночью между населенными пунктами Инсурэцей и Бэрэгану, вблизи моста через Дунай.

Автобус столкнулся с прицепом фуры, стоявшим на обочине дороги. Согласно сообщению местной полиции, накануне фура попала в аварию в этом же месте. Грузовик увезли в безопасное место, а огромный прицеп, груженный зерном, оставили на обочине, чтобы днем убрать его. Водитель автобуса не заметил препятствие, и автобус врезался правым боком.

"В автобусе находились 73 человека, включая двух водителей и представителя туристического агентства. В результате ДТП пострадали 19 человек — 18 взрослых и один несовершеннолетний. В уездную больницу Брэилы госпитализированы шесть пассажиров, в том числе 11-летний ребенок. Состояние пострадавших оценивают как удовлетворительное", — сообщило внешнеполитическое ведомство Молдавии.