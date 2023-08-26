"В районе парка Печатники разместили 16-метровый плавучий причал, который вмещает до 80 пассажиров", — сказал Ликсутов, слова которого привели в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

По словам заммэра, специалисты занимаются установкой понтонов, финальной отделкой и пуско-наладочными работами. "Поэтапно мы будем добавлять новые остановки", — добавил Ликсутов. Второй регулярный речной маршрут "ЗИЛ" — "Печатники" протяженностью 9 км планируют открыть в столице до конца 2023 года, напомнил заммэра.