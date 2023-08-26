Соответствующий документ опубликован в субботнем номере правительственной газеты "Нейтральный Туркменистан".

Как отмечает издание, проект постановления об утверждении названных программы и концепции на рассмотрение главы государства представил вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов на заседании правительства, проведенного в минувшую пятницу по системе видеосвязи.

Вице-премьер доложил об основных целях и задачах, определённых в данных документах, а также о предусмотренных практических шагах по их реализации. В частности, планируется принятие мер по укреплению партнёрства с Всемирной туристской организацией, Международным бюро выставок, различными странами мира, оптимальному задействованию потенциала и эффективных механизмов сотрудничества, по поддержке отечественных предпринимателей и товаропроизводителей.

Мередов также озвучил предложения по организации профильных мероприятий, повышению профессиональной квалификации специалистов, изучению передового мирового опыта, совершенствованию и укреплению правовой базы партнёрства в обозначенных областях.

Подписав представленный документ, Бердымухамедов отправил его вице-премьеру по цифровой системе, поручив продолжить систематическую работу в этих направлениях.

Как ранее сообщалось, по итогам завершившейся в Ашхабаде в марте 2023 года Международной конференции "Основные направления и возможности развития туризма в Туркменистане" были подписаны договоры о сотрудничестве с туристическими компаниями из Болгарии, России, Хорватии, Узбекистана, Китая и других стран.

Тогда же сообщалось, что за последние годы благодаря вниманию президента Туркменистана в стране появилось и много новых туристических агентств, сейчас их более 70.