"С 26 по 28 августа не будет движения поездов на участке между станциями "Селигерская" и "Петровско-Разумовская" в связи с подготовкой к открытию нового участка Люблинско-Дмитровской линии от станции "Селигерская" до станции "Физтех", — говорится в телеграм-канале дептранса.

Так, станция "Петровско-Разумовская" станет временно конечной. Во время ограничений пассажиры смогут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами (КМ), а также ездить по Серпуховско-Тимирязевской линии, Московскому центральному кольцу (МЦК), по первой и третьей линиям Московских центральных диаметров (МЦД-1, МЦД-3) и на наземном транспорте. Ограничения будут в основном в выходные, когда людей в транспорте меньше.

На время закрытия участка автобусы КМ будут ходить с 5:20 утра до 2 часов ночи с остановками "Селигерская", "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Петровско-Разумовская". Отмечается, что будет запущено около 50 автобусов особо большого класса. Интервал в часы пик — до 2 минут.

Кроме того, с 26 до 28 августа продлеваются автобусы до метро "Петровско-Разумовская". Так, запускаются короткие рейсы м40к "Метро "Петровско-Разумовская" — Лобненская улица".

Автобусы 167, 170, 215к, 563, 656, 672 и 763 продлеваются до метро "Петровско-Разумовская" с остановкой только у метро "Верхние Лихоборы". Автобусы 179 будут заезжать к метро "Петровско-Разумовская".

Также на время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии, автобусы 447 пойдут от Бескудниковского переулка. Пассажиры смогут доехать от Бескудниковского переулка до работающих станций метро.

Помимо этого, с 3:00 26 августа до 3:00 27 августа будет закрыто движение поездов на участке Московского центрального кольца (МЦК) от станции "Крымская" до станции "Хорошево" в связи со строительством пешеходного тоннеля на станции "Тестовская", где уже в сентябре пройдет четвертая линия Московских центральных диаметров (МЦД-4). Утром 27 августа движение на МЦК вернется в норму.

Движения на закрытом участке не будет в обе стороны: по часовой стрелке поезда будут следовать только до станции "Крымская", против часовой — до станции "Хорошево". Интервалы движения поездов на остальном участке составят 8 минут в течение всего дня.

В дептрансе рекомендовали для поездок пользоваться Большой кольцевой линией и другими линиями метрополитена.