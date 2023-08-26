"Движение поездов возобновлено в обоих направлениях. Ремонт ж/д проезда для автомобилей продолжается. Принимаются все усилия, чтобы завершить эту работу в кратчайшие сроки", — заявил Шапша.

Как сообщила пресс-служба администрации наукограда, автомобильное движение через южный въезд также возобновлено. Ранее предполагалось, что ремонтные работы продлятся до воскресенья.

Как сообщалось, большегруз нарушил установленные требования к высоте транспортного средства и повредил железнодорожный проезд на Южном въезде в Обнинск. В результате ДТП произошло обрушение плиты перекрытия. Пострадавших нет.

Как сообщала пресс-служба Московской железной дороги, из-за ЧП движение поездов на участке затруднено. На место отправлены бригады железнодорожников. На период проведения восстановительных работ движение поездов на перегоне Шемякино-Обнинское Киевского направления МЖД было организовано по одному пути.