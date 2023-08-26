"Нас, Алтайский край, во многом — и мы не зря вынесли наши бренды в название нашего фестиваля — знает вся страна именно по нашей продукции и в большой степени по нашим продуктам питания, продукции перерабатывающей промышленности. Сегодня агропромышленный комплекс Алтайского края производит столько продуктов питания, что добрых три четверти, даже немного больше, того, что мы производим, мы продаем за пределы Алтайского края", — сказал, открывая фестиваль, губернатор края Виктор Томенко.

По его словам, продукция Алтайского края пользуется спросом не только в России, но и за рубежом.

"Мы кормим, как известно, и Сибирь, и всю страну. Немало продукции уходит и на экспорт и пользуется спросом, и каждый год эти потребности и цифры растут", — сказал он.

Губернатор поблагодарил всех работников предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли.

"От всей промышленности края это больше трети, это 30 с небольшим процентов. Сегодня 30 тысяч человек занято в отрасли, и результаты работы каждого предприятия мы можем почувствовать и попробовать. Это большая ответственность и это важная миссия: на вкус понимать, какой он, Алтайский край", — сказал Томенко.

Фестиваль включает несколько ярмарочных площадок с брендовыми продуктами от алтайских производителей: сыры, крупы и растительные масла, травы и панты, напитки и мясо. На отдельных площадках проходят Фестиваль алтайского меда и Фестиваль алтайского сыра.

Участники фестиваля познакомят жителей и гостей праздника с особенностями производства своей продукции, расскажут о ценностях компаний и их достижениях. Также всех гостей фестиваля ожидает концертная программа и вкусные подарки от алтайских производителей, интерактивные зоны для детей и спортивных игр, лекторий с программой о принципах правильного питания, правилах выбора продуктов, столовом этикете, органических продуктах.