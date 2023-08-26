По его словам, продукция Алтайского края пользуется спросом не только в России, но и за рубежом.
"Мы кормим, как известно, и Сибирь, и всю страну. Немало продукции уходит и на экспорт и пользуется спросом, и каждый год эти потребности и цифры растут", — сказал он.
Губернатор поблагодарил всех работников предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли.
"От всей промышленности края это больше трети, это 30 с небольшим процентов. Сегодня 30 тысяч человек занято в отрасли, и результаты работы каждого предприятия мы можем почувствовать и попробовать. Это большая ответственность и это важная миссия: на вкус понимать, какой он, Алтайский край", — сказал Томенко.
Фестиваль включает несколько ярмарочных площадок с брендовыми продуктами от алтайских производителей: сыры, крупы и растительные масла, травы и панты, напитки и мясо. На отдельных площадках проходят Фестиваль алтайского меда и Фестиваль алтайского сыра.
Участники фестиваля познакомят жителей и гостей праздника с особенностями производства своей продукции, расскажут о ценностях компаний и их достижениях. Также всех гостей фестиваля ожидает концертная программа и вкусные подарки от алтайских производителей, интерактивные зоны для детей и спортивных игр, лекторий с программой о принципах правильного питания, правилах выбора продуктов, столовом этикете, органических продуктах.