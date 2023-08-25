Фестиваль состоится в родовом имении Толстых и приурочен ко дню рождения писателя (отмечается 28 августа по старому стилю).

"Гостей фестиваля ждет насыщенная культурная программа: экскурсии по территории музея "Никольское-Вяземское", военно-историческая реконструкция сражения под Кульмом 1813 года с участием клубов "Служивый", "Севский пехотинец" и "Орловская пехота", мастер-классы по ткачеству, изготовлению традиционных кукол, оберегов, экологического гобелена и открыток", — говорится в сообщении.

Также на фестивале выступят музыкальные фолк-коллективы — вокальный ансамбль "Околица" из Чернского района и ансамбль "Легенда" из Тульской областной филармонии.

На фестивале также состоится финал межрегионального литературного конкурса "Золото русской литературы", где современные поэты и прозаики представят публике свои произведения. Участниками конкурса стали жители Москвы, Пермского, Приморского и Краснодарского краев, Челябинской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской областей и других регионов, отметили в пресс-службе.

Фестиваль проходит рамках проекта "Музейное лето в Туле".

Как отметили в пресс-службе, сражение под Кульмом началось 29 августа 1813 года и стало переломным моментом в антинаполеоновской кампании. В этом сражении участвовал дальний родственник будущего писателя граф Александр Иванович Остерман-Толстой.

Никольское-Вяземское — фамильное имение Толстых, принадлежавшее предкам писателя по отцовской линии. С 2000 года является филиалом музея-усадьбы Л.Н.Толстого "Ясная Поляна".