"Наш более чем двухметровый городовой имеет богатырское сложение, усы, револьвер в кобуре, георгиевский крест на груди, свисток в руке, шашку на боку и все прочее, что полагалось царскому служаке", — сказали в мэрии.

В администрации уверены, что у местных жителей и гостей города очень скоро появится традиция фотографироваться с бравым усачем.

Согласно сведениям пресс-центра областного правительства, в 2022 году регион в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" получил более 225 млн рублей. В частности, эти средства направляются на повышение туристской привлекательности Старой Руссы.

В ближайшем будущем в городе предполагается установить несколько малых архитектурных форм.