Договор аренды земельного участка площадью 9,3 га был заключен в августе между администрацией Хвалынского района и ООО "Глэмпинг — парк Экспедиция -Хвалынск".

Соответствие критериям проекта в сфере экологического туризма позволило инвестору получить землю в аренду без проведения торгов, отметил собеседник агентства.

"Мы подобрали площадку для инвестора, организовали взаимодействие с администрацией района по вопросам аренды, с региональным Минкультом по предоставлению грантов, помогли собрать пакет документов для получения земли без торгов. Первая очередь проекта запланирована к открытию уже предстоящей зимой. Инвестор построит 15 круглогодичных барнхаусов, благоустроенных домиков со всей необходимой инфраструктурой. Объем инвестиций составит 68 млн рублей", — сказал министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко.

В Хвалынском районе области на берегу Волги расположен национальный парк "Хвалынский" и горнолыжный комплекс, куда съезжаются туристы со всей России.

Будущий глэмпинг-парк будет располагаться в пешей доступности от горнолыжного комплекса.

Микропредприятие ООО "Глэмпинг — парк Экспедиция -Хвалынск" создано в апреле 2023 года. Основной вид деятельности — предоставление мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах Уставный капитал — 100 тыс. рублей.