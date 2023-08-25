"В 2023 году цены на отели в Турции превысили стоимость многих направлений в Средиземноморье. Повышение цен произошло, в первую очередь, из-за уверенности отельеров в том, что загрузка и так будет очень высокой, а также инфляции, превысившей 50%. Между тем, российский рынок регрессировал до уровня Германии из-за девальвации рубля. И наиболее разумным выходом из этого может стать снижение цен на размещение", — пишет издание.

Гендиректор туроператора Bentour Дениз Угур видит выход в снижении стоимости турпакетов в Турцию за счет сокращения или исключения алкоголя из системы "все включено".

Он отметил, что Турция стала относительно дорогой из-за высокого налога на алкоголь. При этом основной контингент, который отдыхает на курортах страны – семьи с детьми.

"Чтобы поддержать интерес семьей с детьми и сделать отдых в Турции для них более доступным, необходимо создать базовые турпакеты по системе «все включено». В них в качестве бесплатного алкоголя будет включено вино, а все остальные напитки будут предлагаться за дополнительную плату", — пояснил Угур.

Он добавил, что многие отели Турции уже продают дорогие импортные напитки за деньги. В качестве альтернативы эксперт предложил разработать алкогольные пакеты, как на круизных лайнерах, которые также можно будет приобрести дополнительно.