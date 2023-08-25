"В экспозиции представлены предметы из фондов музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" — иллюстрации к повести "Холстомер" и рассказу "После бала", издания романов Жюля Верна из личной библиотеки писателя и фонда редкой книги", — говорится в сообщении.

Также гости выставки смогут увидеть копии рисунков Льва Толстого к роману Верна "Вокруг света за 80 дней", предоставленные Государственным музеем Л. Н. Толстого в Москве, и копии иллюстраций к прижизненному французскому изданию этого же произведения, переданные Жан-Полем Декиссом — кинорежиссером, писателем, основателем Дома-музея Жюля Верна в Амьене (Франция).

Большой раздел экспозиции посвящен комиксам, созданным по произведениям обоих классиков. Это работы современных французских художников-комиксистов Алекси Нэма, Сержа Микели, Гвендаля Лёмерсье по четырем романам Жюля Верна.

Кроме того, музей представил комиксы по повестям и рассказам Льва Толстого, подготовленные молодыми тульскими авторами — участниками проекта "Толстой без бороды".

В семье Толстого любили Верна и читали вслух; высоко о его текстах отзывался и сам писатель: "Романы Жюля Верна превосходны. Я их читал совсем взрослым, и все-таки, помню, они меня восхищали. В построении интригующей, захватывающей фабулы он удивительный мастер".

В ноябре 1873 года Лев Николаевич начал читать со своими детьми в подлиннике романы "Дети капитана Гранта", "Двадцать тысяч льё под водой", "Путешествие на луну", "Три русских и три англичанина", "Путешествие вокруг света в 80 дней". Последний из перечисленных романов не имел иллюстраций, и Толстой сам взялся его иллюстрировать, отметили в пресс-службе.

Экспозиция создана в рамках молодежного фестиваля "Толстой без бороды". Этот проект реализуется музеем-усадьбой "Ясная Поляна" — победителем конкурса "Креативный музей". Он призван переосмыслить творческое наследие Льва Толстого, перевести тексты писателя на язык современного танца, комикса и видеографии.

Выставка будет работать по 24 сентября.