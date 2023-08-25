"Он будет посвящен синтезу всех видов искусства от классики до современности и пройдет в рамках событийного туризма", — сказала Соломатина.

По ее словам, в рамках фестиваля в историческом центре Тулы будут работать четыре площадки: на улице Металлистов, в Тульском кремле, на Казанской набережной, в творческом индустриальном кластере "Октава".

Здесь состоятся мероприятия в девяти жанрах: музыка, кино, книги, танцы, театр, наука, арт, фото и гастрономия.

Так, гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классе по актерскому мастерству, где тульские артисты расскажут об ораторском искусстве и пластике, поделятся своими секретами.

Уличные спектакли покажут театры "Пампуш", "Аспектр", "Вокруг", детский театр "Снарк" и авторский театр "Эскизы в пространстве". Состоится премьера иммерсивного шоу-спектакля "Русалка" от Первого театра из Новосибирска.

В кластере "Октава" пройдут лекции биолога, фотографа и популяризатора науки Ильи Гомыранова и океанолога Александра Осадчиева. Также там выступит создатель первого в мире квантового блокчейна Алексей Федоров.

На Казанской набережной прозвучат джазовые программы, а также акустический сет, состоится выступление балета "Москва". Вечером пройдет показ научных фильмов.

Здесь же выступят губернаторский духовой оркестр с программой "Музыка из распахнутого окна" и коллектив Simple Music Ensemble с рок-хитами в симфонической обработке.

"Фестиваль покажет жителям и гостям Тулы, как городские пространства становятся не просто декорациями и площадками для различных видов искусств, а полноценными участниками представления. Помимо местных артистов, танцоров, музыкантов и ученых, героями "Ожившего города" станут тульские производители. Они смогут презентовать свою продукцию в гастрономической зоне", — отметила Соломатина.

Вход на площадки фестиваля будет бесплатным, уточнила замминистра.

Фестиваль состоится в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".