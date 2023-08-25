"Битцевский спортивный олимпийский комплекс, наверное, знают все конники нашей страны, вышло большое количество чемпионов России и мира. К сожалению, наступило время, когда этот комплекс, по сути дела, стал аварийным, мало приспособленным для спорта и отдыха. Поэтому приняли решение о кардинальной реконструкции всего этого огромного пространства", — сказал Собянин.

"Сегодня "Битца" переживает новое рождение, здесь созданы новые спортивные сооружения, новые здания, бережно отреставрированы и отремонтированы исторические здания. Так что Москва, москвичи и спортсмены получили первоклассное спортивное благоустроенное пространство рядом с Битцевским лесом, который в прошлом году был комплексно восстановлен и благоустроен", — продолжил мэр.

Как отметили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, решение по комплексной модернизации территории КСК "Битца" было принято мэром столицы в конце 2018 года. Строительные работы начались в июле 2019 года и завершились в августе текущего года.

По информации пресс-службы, модернизированный спорткомплекс включает восемь тренировочных полей и одно разминочное поле для занятий конным спортом, малую арену, конкурный стадион на 4,6 тыс. посадочных мест, три крытых манежа и предманежник, ветеринарную клинику и многое другое. Кроме того, здесь предусмотрены спортивный универсальный зал, гостиница на 53 номера с плавательным бассейном, лыжная база и семейное кафе. Также на прилегающей к комплексу территории Битцевского леса организован конный маршрут протяженностью 1,7 км.

Ожидается, что комплекс будет ежедневно принимать более 1,5 тыс. посетителей. В пресс-службе сообщили, что помимо занятий здесь будут проходить соревнования и выставки по конному спорту, в том числе всероссийского и международного уровня.

Как и ранее "Битца" будет использоваться и для проведения иппотерапии пациентов, страдающих ДЦП и другими заболеваниями, при которых показан контакт с лошадьми.

Также все желающие могут пройти разовые занятия с инструктором.

Комплекс был построен к Олимпиаде 1980 года для проведения соревнований по современному пятиборью и трем олимпийским видам конного спорта: конкуру, выездке и троеборью. По своим масштабам КСК "Битца" является крупнейшей в Европе конноспортивной базой.