По ее словам, в программе мероприятия — выступления фолк-групп, ремесленные мастер-классы, исторические площадки, игры и забавы для всей семьи.

На главной сцене фестиваля выступят псковские группы, хедлайнером фестиваля станет фолк-рок-группа "Хольда" из Санкт-Петербурга.

В рамках фестиваля запланирован показ коллекций одежды в этническом стиле от сообщества "Этно-Мода Псков" и интерактивная программа "Русские хороводы единства и танцы народов мира".

В интерактивных зонах фестиваля будут представлены активности от "Движения первых"; "лагерь IX века" от клуба исторической реконструкции "Чертог Раса" и мастер-классы от артели псковских мастеров "Рыжая рысь" и псковских ремесленников.

Фестиваль проводит региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" при поддержке администрации Пскова, Псковского рок-клуба и молодежной организации "Вечевой Орден".