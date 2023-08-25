"В Сибирском федеральном округе очень высокие аномалии, в Красноярском крае очень высокая температура, на 8-11 градусов выше нормы. Очень высокие температуры в Алтайском крае — на 7-11 градусов выше нормы, от плюс 24 до плюс 34 градусов. Такие же температуры в республике Алтай, Кемеровской области. А в Хакасии и Тыве температуры на 7-10 градусов выше нормы — от плюс 27 до плюс 32 градусов", — сказал Вильфанд.

Также жаркая погода прогнозируется в Северо-Западном федеральном округе, где температура в Псковской области в период с 27 по 30 августа будет на 7 градусов выше нормы и составит плюс 25 — плюс 27 градусов.

Высокая температура будет и на Дальнем Востоке. Так, в Бурятии температура будет на 7 градусов выше нормы и составит плюс 25 — плюс 27 градусов. В Якутии — в центре и на юго-западе — температура будет на 8-10 градусов выше нормы и составит плюс 26 — плюс 28 градусов. Такая температура может осложнить пожарную опасность.

Высокая температура будет на Сахалине. Максимальные температуры будут составлять плюс 24 — плюс 27 градусов, что на 7-8 градусов выше нормы.

Кроме того, по словам Вильфанда, "замечательная погода" будет на юге европейской части России — в Краснодарском крае.

"Температура около и выше нормы на 2 градуса — плюс 28 — плюс 33 градуса. И много солнца, там правит баллом антициклон, осадков не ожидается. Комфортная погода для отдыхающих, температура водной поверхности 28 градусов", — сказал Вильфанд.