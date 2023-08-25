"Тройка лидеров зимних продаж – Таиланд, Мальдивы и ОАЭ. Эти направления демонстрируют неплохую глубину продаж, в среднем она составляет 50 дней. При этом у нас есть заявки и на ноябрь, и на Новый год и даже на март", — рассказала глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Она уточнила, что самое востребованное направление в Таиланде – Пхукет. Также пользуются спросом курорты Као-Лак, Ко-Чанг и Паттайя. В ОАЭ туристы отдают предпочтение турам в Дубай, за ним следуют Шарджа, Рас-эль-Хайма и Абу-Даби.

У туроператора Anex Таиланд также вышел в лидеры по бронированиям туров на осень-зиму.

"Помимо Таиланда российские туристы активно приобретают туры на Шри-Ланку, в Египет, на Мальдивы и Кубу. Мы прогнозируем, что в зимнем сезоне сохранит популярность и Турция, которая в последнее время стала действительно круглогодичной", — рассказали в пресс-службе компании.

Чаще всего россияне бронируют туры в среднем на 9-10 дней, но длительность поездок во многом зависит от частоты полетной программы. Так, в Сибири, покупают туры в Таиланд на Новый год с размещением в гостиницах 5* в среднем на 14 дней.

Как рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора FUN&SUN, продажи туров на предстоящий зимний сезон остаются на уровне прошлого года, однако спрос на направления перераспределился.

"Таиланд и Шри-Ланка, которые в прошлом году в конце лета еще массово не продавались показывают заметный рост, какие-то направления идут на уровне аналогичного периода прошлого года, другие немного уступают. На Таиланд в этом году у нас большие планы, мы ожидаем высокий спрос, открываем там, как и в ОАЭ, собственный принимающий офис для обслуживания туристов", — рассказали в компании.

В FUN&SUN Таиланд входит в тройку лидеров продаж на осенне-зимний сезон, его доля составляет 12%.

"Среди направлений отдыха лидируют Пхукет, Паттайя, Бангкок и Краби. Первое место по объему продаж приходится на Турцию (39%), где самое популярное направление в этот период Анталья, затем идут Стамбул, Даламан и Бодрум. Для двух последних это уже не сезон, так как там вода уже холодная и купальный сезон завершается", — сообщили в компании.

На втором месте – ОАЭ с долей 25%, наиболее востребованы эмираты Шарджа, Рас-эль Хайма, Абу-Даби. Доли продаж Шри-Ланки и Египта составляют 8 и 7% соответственно.

Средняя глубина продаж Шри-Ланки составляет 130 дней, Индии — 122 дня, Турции – 120 дней, а Абхазии, Индонезии, России, Таиланда, Вьетнама – 110-120 дней.

Что касается средней продолжительности отдыха, то, по статистике FUN&SUN, в странах Юго-Восточной Азии традиционно туристы приобретают более длительные туры. Так, в Таиланде и на Шри-Ланке туристы в среднем отдыхают 11 ночей, в Египте – 10, в Турции – 9, в ОАЭ – 8 ночей.

По данным Тайского управления по туризму, с января по июль в стране отдохнуло более 850 тыс. российских туристов. По итогам года власти страны рассчитывают принять 1,2 млн россиян.