"В 12:49 мск 25 августа диспетчеру Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: с. Небуг, Центральный пляж. По прибытию к месту установлено, что произошло загорание в одноэтажном гараже вещей на площади 100 кв. метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 13:30 мск спасателям удалось ликвидировать открытое горение. В настоящее время проводится проливка.

По информации пресс-службы администрации Туапсинского района, возгорание произошло в ангаре лодочных катеров.