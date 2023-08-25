"Мне каждое утро докладывают о ходе работ по восстановлению Крымского моста. Могу сказать, что мы идем в графике", — сказал Хуснуллин.

По его словам, весь комплекс восстановительных работ планируется завершить в срок или даже чуть раньше.

"Есть оперативные вопросы и сложности, но мы их преодолеем", — заверил Хуснуллин.

В ночь на 17 июля 2023 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Кубани. По данным Национального антитеррористического комитета, мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами.

Погибли два жителя Белгородской области, пострадала их несовершеннолетняя дочь. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Как показало обследование, опоры моста не повреждены. Железнодорожное сообщение по мосту возобновили утром 17 июля, 18 июля в реверсивном режиме по одной полосе восстановили движение автотранспорта. В настоящее время движение по мосту периодически ненадолго прерывается.

Как сообщал Хуснуллин, восстановить двустороннее движение машин по одной стороне моста предварительно планируется к 15 сентября, по второй — к 1 ноября.

По его словам, на время ремонта будет построен временный мост протяженностью около 250 метров. Стоимость ремонта моста предварительно оценивается в 1-1,3 млрд рублей.