"Мы проанализировали дорожную ситуацию в зоне Азовского моря. Сейчас там есть дороги, но они либо ненадлежащего качества, либо узкие. Уже разрабатываем проект реконструкции существующих и строительства новых дорог", — сказал Хуснуллин в рамках Московского урбанистического форума.

По его словам, в течение пяти лет вокруг Азовского моря появится современное и удобное для автомобилистов дорожное кольцо.

"Речь идет о тысячах километров дорог, с развязками и заправками", — уточнил Хуснуллин.

Вице-премьер выразил уверенность, что строительство дорог стимулирует развитие территорий вокруг Азовского моря.

"Появятся гостиницы, получат импульс к развитию уже существующие населенные пункты. Экономика будет расти", — выразил уверенность Хуснуллин.