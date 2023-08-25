"По состоянию на 11:30 (10:30 по мск) 25 августа природный пожар на территории заповедника локализован и не распространяется. На отдельных разрозненных участках продолжается горение и задымление. Площадь, пройденная огнем, составляет порядка 3040 га", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе заповедника уточнили, что точная площадь и ущерб природным ресурсам определят после ликвидации пожара и детального обследования территории, пройденной огнем. Удалось спасти от огня центральный кордон Дамчикского участка и большую часть экологической тропы "Обретённая дельта".

В тушении задействованы 52 человека и 25 единиц техники.

Как сообщалось, в среду в 15:20 (14:20 по мск) поступила информация о переходе огня с сопредельной территории на Дамчикский участок государственного заповедника в Икрянинском районе области. В четверг фронт пожара затронул Икрянинский и Камызякский районы — площадь, пройденная огнем, превысила 1,2 тыс. га. По состоянию на 08:00 (07:00 по мск), предварительная площадь, пройденная огнем, составляла порядка 2,7 тыс. га.

Астраханский заповедник — старейший в стране, он основан в 1912 году с целью сохранения и изучения природных комплексов и генетических фондов дельты Волги и побережья Каспия. В 1984 году ему присвоен статус биосферного. Заповедник расположен в низовьях дельты Волги, его общая площадь — почти 70 тыс. га.