"С каждым годом тот потенциал, что даёт нашему городу река Преголя и другие водотоки и водоёмы, используется всё больше и больше: строим новые набережные, благоустраиваем скверы вдоль берегов, проектируем променады и т.д. Но точки экономического роста у водных объектов ещё есть, и очень хочется, чтобы местный бизнес активнее пользовался теми возможностями, которые подарила нам природа. По нескольким незадействованным причалам сегодня решено готовить конкурсные процедуры, поэтому будем приглашать предпринимателей к активному участию в них", — написала Дятловва.

По ее словам, на балансе города в настоящее время числятся 15 причалов. Некоторые из них уже давно пользуются популярностью, заключены договоры аренды, и они активно используются в экскурсионных и прогулочных целях. Другие пока что простаивают.

"Востребованность ряда сооружений, например, на набережной Ветеранов пока не столь очевидна. Но развитие прибрежных территорий, завершение строительства музейного и театрально-образовательного комплекс изменит эту ситуацию. Запуск водного маршрута Е-70 тоже, безусловно, повысит интерес предпринимательского сообщества", — заключила глава администрации.

В Калининграде река Преголя имеет два русла и протоки, образующие острова Канта и Октябрьский. Река судоходна, так как все мосты, в том числе и довоенной постройки, — разводные. В городе ее берега одеты в гранит и бетон и являются естественными причальными набережными, часть из которых используется для катания туристов.

Преголя является основной артерией международного водного маршрута Е70, который позволяет пройти по ней от Калининградского (Вислинского) залива через реку Дейма в Куршский залив. Региональные власти в последнее время прилагают большие усилия для строительства на этом маршруте инфраструктуры водного туризма и точек притяжения гостей. Одна из них — орденский замок Тапиау в Гвардейске.