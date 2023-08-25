"В сравнении с 2022 годом это больше на 300 тыс.", — сказал Бакулин.

Таким образом, число отдыхающих на данной туристической локации курорта выросло этим летом более чем на треть.

"Для сравнения все население Кавказских Минеральных Вод составляет 945 тыс. человек, можно сказать, что каждый житель Кавминвод мог побывать на нашем Курортном озере", — уточнил глава города.

В частности, в июне там отдохнули 295 тыс. человек, в июле — 359 тыс. и в августе — 396 тыс.

Железноводск, один из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, расположен в долине между горами Бештау и Железной в естественном лесном массиве на высоте 630-650 метров над уровнем моря.