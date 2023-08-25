В разное время года на Сахалине проходит более 30 различных мероприятий, призванных привлечь туристов в единственный в России островной регион.

"Острова — это море, это рыба и это рыбаки. Поэтому, наверное, одним из самых знаковых и ярких мероприятий в Сахалинской области является фестиваль "Сахалинский лед", — сказала Дикова в пятницу на сессии "Время, место, человек: секреты событийного туризма".

Этот фестиваль любительской зимней рыбалки проводится уже более 20 лет. Сейчас он собирает более трех тысяч человек. К "Сахалинскому льду" приурочен и большой гастрономический фестиваль "НаВажный fest", посвященный сезонной рыбе — наваге и корюшке. Это один из девяти гастрономических фестивалей, проходящих на Сахалине в разное время года.

Зимний событийный туризм также связан с известным сахалинским горнолыжным курортом "Горный воздух".

"Вокруг "Горного воздуха", вокруг лыж и сноуборда у нас, конечно, тоже очень много мероприятий, много соревнований проводится", — отметила Дикова.

А летом молодых туристов привлекает форум "ОстроVа".

"Летом одним из самых знаковых мероприятий является молодежный форум "ОстроVа", на который съезжаются более 500 участников со всей России. Он включает абсолютно разнонаправленные блоки и профили", — сказала представитель Сахалинского туристско-информационного центра, отметив, что форум проходит, в том числе и для молодых туристов, которых, возможно, привлечет жить и работать в регионе.

"Есть некая ассоциативность у многих людей, что Сахалин — это бывшая каторга. Чехова прочитали и "ой, все. Меланхолия, грустно, печально вода вокруг и так далее". Но все эти событийные мероприятия показывают нашим гостям, что нет никакой меланхолии. Есть радость, есть солнце, есть музыка, вкусная еда и так далее", — сказала Регина Дикова.

Второй Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток" проходит в Хабаровске с 23 по 26 августа.