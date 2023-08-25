Согласно данным на сайте авиакомпании, полеты будут выполняться по четвергам на самолете ATR-42. Время в пути составит 4 часа 20 минут.

По данным администрации Таймырского муниципального района, стабильное регулярное воздушное сообщение с материком особенно важно для сельского поселения, так как альтернативных видов транспорта здесь нет. Это касается и социально значимых грузов, которые после окончания речной навигации можно доставить на север только по воздуху.

Из Хатанги "КрасАвиа" также осуществляет вертолетные рейсы в местные поселки Хета, Новая, Катырык, Сындасско, Попигай и Новорыбная. Вертолетами осуществляются как пассажироперевозки, так и транспортировка различных продовольственных и непродовольственных грузов.

Хатанга — одно из самых северных сел Красноярского края, центр сельского поселения Хатанга. Расположено в более чем 1,8 тыс. км от Красноярска. Сельское поселение не имеет прямого транспортного сообщения с другими муниципалитетами края, но имеет свой аэропорт малого типа, который, как сообщалось со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, требует комплексной модернизации по аналогии с международным аэропортом "Емельяново".