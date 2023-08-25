"Мы готовим интереснейший проект, получивший название "Кино на башнях". В рамках уличного проекта будут показаны фильмы памяти режиссера Николая Досталя, художника и сценариста Юрия Коваля, а также будут продемонстрированы кадры из фильмов, снятых в Кириллове", — приводятся в сообщении слова гендиректора музея Михаила Шаромазова.

В этом году кино покажут на Косой башне, построенной в 1662 году. В 2022 году киноленты в рамках "Ночи кино" показывали на Казанской башне музея-заповедника.

Кроме того, зрителей ждет встреча с режиссерами киностудии "Ленфильм", которые расскажут о создании картин "Ой, вы, гуси..." и "Мальчик русский".

Кирилло-Белозерский монастырь с 70-х годов прошлого века стал самой популярной в регионе площадкой для кинематографистов. Здесь снимались "Достояние республики", "Роман с кокаином", "Пелагия и белый бульдог", "Обитель", "Монах и бес", "Раскол", сериал "Апостол", "Монах и бес", "Монастырь" и другие фильмы.

Всего в Вологодской области к акции "Ночь кино" присоединятся 18 муниципальных образований, где будут работать 23 площадки.