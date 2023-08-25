"Что касается числа посетителей, это зависит от многих факторов — погоды, работы транспорта. Порядка 35 тыс. человек, но, думаю, будет больше", — сказал Горенбург на пресс-конференции, организованной екатеринбургским пресс-центром "Интерфакса" в пятницу.

Он отметил, что точное количество пришедших будет оценено после завершения фестиваля, как и объем расходов, заключив, что речь идет о предварительной сумме в 20-22 млн рублей.

Горенбург также поблагодарил посредников, с помощью которых удалось добиться участия в фестивале многих столичных издательств и авторов.

"Мы замахнулись на международный формат. Посмотрим, что получится", — ответил Горенбург на вопрос о том, почему ранее в Екатеринбурге не состоялось книжного фестиваля подобного масштаба.

Он добавил, что в его организации использовался опыт другого крупного мероприятия — фестиваля "Уральская ночь музыки".

Международный книжный фестиваль "Красная строка" стартовал в Екатеринбурге 25 августа и завершится 27 августа. Участие в нем принимают около 70 авторов и 130 издательств.