"Крайне важно, чтобы, когда мы разрабатываем мастер-планы, мы думали о том, чем эти города, улицы, общественные пространства наполнять", — сказал Лазарев на сессии "Дальневосточные ворота России: как преобразить облик городов".

По его мнению, культурные события на улицах городов привлекут как местных жителей, так и туристов.

"Вот, например, на территории Южно-Сахалинска мы сейчас работаем над тем, чтобы художников, музыкантов, танцоров, рок-группы вывести на улицы. Чтобы на каждом шагу кипела какая-то культурная жизнь. На сегодняшний день в Южно-Сахалинске этого не хватает", — отметил министр.

Среди важнейших плюсов для городской среды он также перечислил безопасность, санитарное содержание улиц, озеленение и транспортное сообщение.

II Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток" проходит в Хабаровске с 23 по 26 августа.