"В этом году праздник пройдет более масштабно. Вся территория Покровского угла как снаружи, так и внутри будет разделена на две зоны: историческую и интерактивную. Пространство наполнится площадками с различными активностями", — говорится в сообщении.

Так, снаружи, у бастиона, традиционно расположатся интерактивные площадки, где можно будет поиграть в средневековые игры, обучиться "ратному делу", поучаствовать в исторических мастер-классах.

Внутри Покровского угла, за храмом Покрова и Рождества от Пролома, будет организован настоящий исторический лагерь, где реконструкторы из Москвы и Пскова познакомят гостей праздника с бытом полевого лагеря, расскажут о тонкостях и особенностях жизни людей в XVI веке.

Клуб "Терция" из Москвы проведет показательные экзерции (строевые приемы), организует обучение обращению с пикой, а также продемонстрирует военное снаряжение войск Московского царства, Речи Посполитой и других европейских формирований.

Кроме того, запланированы суличный турнир (состязание метателей сулиц — легких копий) с памятными подарками и мастер-класс по литью пуль.

Организаторами праздника традиционно выступают Псковский музей-заповедник и Псковский городской молодежный центр. В этом году к числу партнеров мероприятия присоединилось Российское военно-историческое общество.

Псковская оборона (в зарубежной историографии — осада Пскова) — вооруженный конфликт между русским войском, оборонявшим город Псков, и войском Речи Посполитой на заключительном этапе Ливонской войны. Номинально обороной Пскова руководил князь Василий Скопин-Шуйский, но фактически ее осуществлял князь Иван Шуйский. Осада длилась с 18 августа 1581 года по 4 февраля 1582 года. Потерпев неудачу под стенами Пскова, король польский и великий князь литовский Стефан Баторий был вынужден пойти на переговоры с русским царем Иваном IV, которые закончились подписанием Ям-Запольского мирного договора.