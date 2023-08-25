"До конца года планируем, что 30 предприятий войдут в наш промышленный акселератор", — сказала замминистра на сессии "Промышленный туризм на Дальнем Востоке: локальные успехи или устойчивый тренд".

По ее словам, в настоящее время школьники и студенты могут посещать объекты нефтегазодобывающей, угольной, пищевой и перерабатывающей промышленности, железнодорожного транспорта. Особым спросом пользуются предприятия, где обрабатывают морепродукцию.

"Самая интереснейшая экскурсия — как от малька до рыбы проходит путь лосося. Это одна из самых популярных не только в профориентации, но и у туристов, экскурсия. На острове Итуруп (Курильские острова) мы предлагаем эту историю", — отметила Пахолкова.

Она добавила, что ранее регион защитил на федеральном уровне проект под названием "Здесь начинается рабочий день" и предложил участвовать в нем остальным субъектам Дальнего Востока.

"Идея лежала на поверхности. У нас, у регионов Дальнего Востока, остро стоит проблема оттока населения и привлечения кадров. Очень важно показывать не только наше прошлое, музеи, но и взгляд в будущее. Промышленный туризм — это новая патриотика, важно показать детям, где их ждут, где можно работать", — подчеркнула Пахолкова.