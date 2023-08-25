"По состоянию на 8:00 (7:00 по мск) 25 августа, предварительная площадь, пройденная огнем, составляет порядка 2,7 тыс. га. Тушение природного пожара продолжается", — сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, обстановка сложная в силу труднодоступности местности, из-за ветра невозможно локализовать огонь на определенной территории. Он распространяется в северном направлении по островам между протоками Средняя Быстрая и Быстрая, а также в юго-западном — в сторону култучной зоны раскатной части и полуострова Макаркин.

В тушении задействованы 44 человека и 22 единицы техники, ожидается прибытие дополнительных ресурсов пожаротушения.

Как сообщалось, в среду в 15:20 (14:20 по мск) поступила информация о переходе огня с сопредельной территории на Дамчикский участок государственного заповедника в Икрянинском районе области. В четверг фронт пожара затронул Икрянинский и Камызякский районы — площадь, пройденная огнем, превысила 1,2 тыс. га.

Астраханский заповедник — старейший в стране, он основан в 1912 году с целью сохранения и изучения природных комплексов и генетических фондов дельты Волги и побережья Каспия. В 1984 году ему присвоен статус биосферного. Заповедник расположен в низовьях дельты Волги, его общая площадь — почти 70 тыс. га.