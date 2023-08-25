В этой связи она предложила создать в Москве постоянно действующий туристско-информационный центр (ТИЦ) Дальнего Востока.

"Несколько лет назад с регионами Дальнего Востока — Камчаткой, Приморьем — мы проговаривали про ТИЦ Дальнего Востока. Про то, что нам нужна не просто выставочная история, а та площадка, куда может приехать, например, хабаровский бизнес и провести воркшоп, на следующей неделе — сахалинцы и так далее. То есть рабочая площадка на постоянной основе", — сказала Пахолкова, выступая на сессии "Промышленный туризм на Дальнем Востоке: локальные успехи или устойчивый тренд".

Посетив такой центр, жители Москвы и гости столицы смогли бы лучше узнать о возможностях туристических поездок на Дальний Восток. Реализовать проект, по мнению представителя островного региона, возможно на условиях государственно-частного партнерства.

По ее мнению, для организации комбинированных туров необходимо работать всем участникам процесса, в том числе перевозчикам и туроператорам, чтобы сделать стоимость пакета привлекательным для туриста.

Ранее Пахолкова озвучила предложение продвигать такие туры также и среди туристов из Китая, которые приезжают на российский Дальний Восток в основном через два крупных города — Хабаровск и Владивосток.