"До 2030 года инвестор реализует крупный туристический проект, который позволит войти Сахалину в топ-5 горнолыжных курортов РФ. Объем инвестиций превысит 5,2 млрд рублей", — сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Мантера-Сахалин", ставшая резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Горный воздух", планирует реализовать концепцию интегрированного курорта. Планируемый туристический поток составит 600 тыс. человек в год. При реализации проекта будут созданы 160 новых рабочих мест.

Предполагается строительство 45 км трасс различной сложности на склонах горных вершин Красная и Острая и двух подвесных пассажирских канатных дорог гондольного типа. 10-местные кабины рассчитаны на подъем до 2400 горнолыжников и сноубордистов в час. Планируется установка систем искусственного оснежения. На площади более 1 тыс. га будут построены отели разных категорий и общим фондом 1 тыс. 930 номеров, рестораны, кафе и бары, а также банный комплекс, СПА и спортивные объекты.

В свою очередь, министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев сообщил "Интерфаксу", что благодаря развитию инфраструктуры спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" протяженность трасс там увеличится до 90 км.

"Мы поступательно движемся в направлении создания одного из лучших всесезонных курортов в стране. В перспективе планируется, что протяженность трасс увеличится до 90 километров. "Горный воздух" станет курортом мирового уровня с развитой гостиничной инфраструктурой, различными формами активности. Важно, что они будут круглогодичные. Курорт будет рассчитан на различные категории отдыхающих: как по финансовым, так и по возрастным параметрам", — сказал Лазарев.

По соглашениям с КРДВ на ТОР "Горный воздух" сейчас реализуется 32 проекта. Резиденты осуществили инвестиции на сумму 15,7 млрд рублей, создали более 1 тыс. 140 рабочих мест, 7 проектов уже успешно запущены, в том числе ресторанный комплекс на вершине горы Большевик, апарт-отель в альпийском стиле, торгово-развлекательный центр и ряд гостиниц, а также новый аэровокзальный комплекс.

"Мантера групп", согласно материалам на ее сайте, создана в 2021 году, управляет курортом "Красная Поляна", строящимся курортом "Архыз" в КЧР, парком развлечений "Сочи-парк", тематическим парком "Деревня Мандроги" в Ленобласти.