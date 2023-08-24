Этот рейс был отменен 19 лет назад, напомнил Лизалин.

Перевозка пассажиров будет осуществляться по пятницам, субботам и воскресеньям на скоростных судах "Метеор-2020" с модернизированной системой подводных крыльев. Расписание составлено до 10 сентября. В дальнейшем — при условии большого спроса — частота рейсов будет увеличена, сказал глава предприятия.

На круизных межрегиональных направлениях "Флот Республики Татарстан" планирует использовать двухпалубный теплоход "Павел Миронов", который приобретет у судоходной компании "Татфлот".

Глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов сообщил на пресс-конференции, что рейс потребует 30 млн рублей дотаций ежегодно, пока нарабатывается пассажиропоток. Согласно достигнутой в августе договоренности между главами регионов, Татарстан и Ульяновская область предоставят эти средства на паритетных началах, сказал министр.

В мае 2023 года правительство Татарстана учредило для развития речных пассажирских перевозок в регионе АО "Флот Республики Татарстан" с уставным капиталом 2 млрд рублей. В настоящее время "Флот Республики Татарстан" включает два "Метеора-2020" и два теплохода А217-1 ледового класса. В дальнейшем предприятие планирует приобрести все пассажирские суда "Татфлота" с причальной инфраструктурой и отремонтировать их.