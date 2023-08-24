Это — первый из трех "Метеоров", построенных для Нижегородской области в рамках соглашений, заключенных с ГТЛК.

"Метеоры" планируется использовать на межрегиональных маршрутах. По информации судоходной компании "Водолет", вверх по Волге планируются маршруты до Костромы и Ярославля, вниз — до Казани и Ульяновска.

"Скорость до 75 км/ч с запасом хода более 700 км при габаритах 35,8 м в длину и 9,3 м в ширину позволяют "Метеорам" работать практически в любых речных условиях, в том числе на водохранилищах, которые по высоте волны бывают непреодолимы для небольшого судна "Валдай 45Р", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, ЦКБ спустило на воду первое судно "Метеор 120Р" нового поколения в августе 2021 года, второе — в мае 2022 года. Они отправились в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО).

Сообщалось также, что до конца текущего года ЦКБ планирует сдать семь пассажирских судов.