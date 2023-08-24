"Сейчас сюда войти пешеходам просто так нельзя, в том числе из-за безопасности. Мы должны убрать все машины из двора, здесь должно быть просто общественное пространство. Работы завершены примерно на 70%. Старый асфальт должны переложить, сделать благоустройства сквера — в течение полугода максимум это будет завершено", — сказал Щербаков.

По его словам, также обновление получит и пешеходная "киноулица" которая пока без названия, но, вероятно, на его поиск будет объявлен конкурс. Осенью на улице между 5-м павильоном "Ленфильма" и старой котельной уже заработает выставка военных фильмов, организованная совместно с комитетом по культуре.

"Ленфильм", конечно, киностудия, но мы являемся и достопримечательным, историческим местом в Петербурге. Стратегия — сделать студию открытой всему городу, чтобы люди знали историю кино. Мы постепенно начали обновлять наши площади, чтобы создавать контент для экскурсий", — сказал Щербаков.

В частности, руководство "Ленфильма" сочло, что иметь "просто коридоры" на студии, где регулярно появляются туристы, было бы расточительно, поэтому в них выставили артефакты — старую кинотехнику. Так, для осмотра публики доступен монтажный стол, на котором в свое время был смонтирован фильм "Зимняя вишня", на столе нашла место и соответствующая кинопленка.

"Также появится интересная локация — кинорубка, из которой раньше показывали картины, а в директорском кинозале были все предпросмотры нашей "Золотой коллекции", — уточнил Щербаков.

Как ожидается, в течение года будет завершена и основная реконструкция студии.

"Уже заменены все инженерные коммуникации: теплотрассы, вода, частично электросети. По большей части завершены ремонты фасадов, кровель, монтаж студий — их оболочка, музейные пространства, капитальный ремонт павильонов", — сказал Щербаков.

Так, отремонтирован четвертый павильон, бывший сад "Аквариум", где состоялся первый в России киносеанс — сюда братья Люмьер привезли свое "Прибытие поезда". После революции здания были переданы для съемок. Павильон, по словам Щербакова, крайне востребован до сих пор.

Реконструкция идет в рамках инвестпрограммы, совокупная стоимость которой оценивается в 300-320 млн рублей. Обновление пятого павильона, где сейчас работает выставка "Пропавшие в кинохронике", в нее не входит.

"Мы получили проектно-сметную документацию, понимаем, что там делать, сейчас будем искать финансирование, смотреть, как сможем его отреставрировать. Он всегда был последним в очереди, но делать его мы будем обязательно", — сказал Щербаков.

При этом в рамках инвестпрограммы была возведена новая котельная. Старая — 1898 года постройки, которая останавливалась лишь дважды за свою историю, во время революции и блокады, — останется на месте как исторический объект.

"Свой ресурс она выработала в 1994 году. Как она работала после этого, знают только те люди, которые героически с этим справлялись. Текли котлы, все было плохо, мы рисковали каждый год — это был подвиг, который совершали наши сотрудники", — отметил Щербаков.

"Ленфильм" также оборудовал и смотровую площадку на крыше десятого корпуса.

Как пояснили "Интерфаксу" в руководстве студии, ее будут использовать для съемок, для собственных и крупных городских мероприятий. Вероятно, она не станет точкой на маршруте обычной экскурсии на "Ленфильм", однако может войти в пакеты авторских и индивидуальных экскурсий.

"В последний раз на "Алых парусах" мы здесь обнаружили огромное количество людей, которые перелезли сюда с крыш соседних домов. Люди хотели смотреть на красоту, охрана их гоняла. Мы жалели, что сами не догадались предоставить эту крышу для таких мероприятий, в следующем году обязательно это сделаем", — заключил Щербаков.