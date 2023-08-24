"По иску управления Роспотребнадзора по Москве суд обязал ООО "АЙ СИ ЭС ГРУПП" вернуть потребителю не только невозвращенную часть стоимости путевки в размере 231,8 тыс. рублей, но и выплатить проценты за пользование чужими средствами в размере 20 тыс. рублей, компенсацию морального вреда – 10 тыс. рублей, штраф – 130,9 тыс. рубля, а всего 392,7 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в январе 2020 года потребитель заключил с турагентом договор на оказание туристских услуг, в июле 2020 года была запланирована поездка в Грецию. Стоимость тура составила 253,38 тыс. рублей, путевка была полностью оплачена. Однако из-за начавшейся пандемии коронавируса и закрытия границ стран тур был отменен.

В марте 2021 года турист обратился к туроператору с заявлением об отказе от равнозначного туристского продукта и о возврате денежных средств. В декабре 2021 года турагент вернул потребителю лишь 21,5 тыс. рублей. В октябре 2022 года потребитель вновь направил туроператору заявление о возврате полной стоимости за несостоявшуюся поездку.

"Поскольку денежные средства туроператор не вернул, потребитель обратился в столичное управление Роспотребнадзора с заявлением защитить его права как потребителя в суде", — отмечается в сообщении.