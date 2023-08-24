"Мировой судья, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.51 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ о туристской деятельности), назначил ООО "Колибри-ТУР МСК" штраф в размере 5 млн рублей", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что основанием для возбуждения дела стали результаты проверки, проведенной по поручению Генпрокуратуры России. "Установлено, что ООО "Колибри-ТУР МСК" не является туроператором, законными основаниями по реализации комплексных туров не обладает, разрешительной документации на оказание услуг детского отдыха не имеет", — отмечается в документе.

Фирма дистанционно заключила с законными представителями детей порядка 90 договоров на оказание услуг детского отдыха за границей. В итоге дети из разных регионов страны с сопровождающими лицами были отправлены на отдых в Кемер, но из-за неоплаченных ООО "Колибри-ТУР МСК" услуг в ночь на 2 августа были выселены из отеля.

"В дальнейшем все они вернулись домой за счет средств родителей и при помощи Генконсульства", — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Там также сообщили, что прокуратура Москвы в суд направила исковое заявление о блокировке страниц интернет-сайта с рекламой аналогичных путевок на следующий год. Рассмотрение этого иска и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей), контролируются Генпрокуратурой.