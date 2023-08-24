"С 26 по 28 августа в Ярославской области пройдет летний фестиваль искусств "Золотой Витязь". Участие в нем примут представители различных видов искусства — театра, кино, музыки, литературы, живописи — из городов России и Белоруссии", — говорится в сообщении.

Фестиваль объединит четыре города: Ярославль, Ростов, Переславль-Залесский и Тутаев.

Церемония открытия состоится в Концертно-зрелищном центре в Ярославле.

В рамках фестиваля также пройдут творческие встречи, выступления музыкантов, пленэр и два мастер-класса по живописи.

Для жителей Ярославля и Тутаева покажут цикл короткометражных документальных фильмов "Дыша одним дыханием", посвященных 80-летию снятия блокады Ленинграда.

В облправительстве добавили, что фестиваль проводится с 1991 года.