Решение принято в четверг на заседании межведомственной комиссии при правительстве Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени.

"У нас растет внутренний туризм, что позволяет нам модернизировать нашу инфраструктуру и создавать конкурентные туристические объекты. Люди хотят отдыхать в Центральной России, и мы готовы предоставить им эту возможность", — приводятся в сообщении слова Рудени.

Сообщается, что в этом году компания-инвестор стала одним из победителей конкурсного отбора на получение субсидии в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на обустройство пляжа, приобретение оборудования для туристических центров.

Сейчас на площадке будущего глэмпинг-парка ведется благоустройство территории, заложен яблоневый сад — высажено 500 молодых деревьев.

Проектом предусмотрено строительство 20 модульных домов, 6 премиум-домов, визит-центра, пункта проката инвентаря, создание детской площадки, веревочного парка.

Инвестиции в проект составят 97,6 млн рублей, будет создано 19 новых рабочих мест. Планируется, что, начиная с 2025 года глэмпинг-центр сможет принимать от 2 тыс. гостей в год.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит Тверской области в 2023-2024 гг. более 244 млн рублей на создание модульных гостиниц и глэмпингов. В 2022 году региону на эти цели было выделено более 350 млн рублей федеральных средств.

В правительстве региона отмечали, что Тверская область вошла в число лидеров по привлечению федеральных средств на реализацию таких проектов, заняв третье место среди субъектов Центрального федерального округа и 12-е место по Российской Федерации.

По итогам 2022 года Тверскую область посетило свыше 2,6 млн туристов, а за прошедшие четыре года общий турпоток в регион составил 9,5 млн человек. По сравнению с 2016 годом в 2022-м число туристов, посетивших Тверскую область, выросло в два раза.