"Готовим для наших гостей насыщенную программу, будет много полезного и интересного", — сказала она во время пресс-тура, организованного "Интерфаксом".

Посетители смогут познакомиться с редкими садовыми и огородными культурами, лекарственными и ароматическими травами: работники Садоводства Боде проведут для них экскурсии.

Главный хранитель Павловского парка Светлана Федорова добавила, что сотрудники музея также создали необычные композиции из цветов и овощей, которыми в день праздника украсят садоводство.

Возможность смастерить что-то своими руками будет и у гостей: для них проведут мастер-классы по созданию фруктово-овощного панно из воздушного пластилина и украшению банок с домашней консервацией в стиле XIX века.

Кроме того, откроется "Кулинарная мастерская", где повара раскроют секреты приготовления полезных и вкусных блюд, мастера карвинга покажут, как необычно нарезать овощи и фрукты, а фитоспециалисты дадут советы по приготовлению фруктово-ягодных чаев и травяных сборов.

Дополнит программу дегустация варенья по рецепту XIX века, пленэр и экспресс-выставка петербургских художников. А встречать гостей будет местная знаменитость — "хранительница" музея "Павловск" кошка Муся.

Садоводство Боде — исторический огород и теплицы на окраине Павловского парка. Появилось оно во времена императрицы Марии Федоровны и названо в честь старшего садовника Эрнста Боде, жившего и работавшего здесь в начале XIX века.

Общая площадь садоводства — примерно 2 га. Гости "Осенней пасторали" смогут увидеть больше 200 видов растений.

"У нас есть и исторические виды, которые росли здесь во времена Марии Федоровны, и современные. Занимаясь этим делом, мы следовали принципу русского изящного садоводства, где красота и польза неотделимы, которому была верна Мария Федоровна", — отметила старший мастер Садоводства Боде Надежда Шубакова.

В частности, сегодня на грядках Павловского парка можно встретить растения, которые были здесь в XVIII — первой половине XIX века: кервиль, иссоп, портулак, фенхель, мангольд, кардан и другие. Также, как и во времена Марии Федоровны, тут посажены яблони старинных сортов: "авенарус", "черное дерево" и "кальвиль снежный".

С 2014 года идут работы во возрождению Садоводства в соответствии с концепцией 1813 года. В планах у музея — воссоздание школы практического садоводства, которая ранее была в Павловске.

"Мы возродим детскую школу практического садоводства. В этом году запускаем проект, набираем учеников", — сообщила директор "Павловска" Вера Дементьева.

Также, по ее словам, планируется восстановление Больших дворцовых оранжерей.