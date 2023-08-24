"Рассчитываю, что на протяжении ближайших трех лет мы продолжим субсидирование авиасообщения, чтобы довести маршрутную сеть, которая будет напрямую связывать Ставрополье с другими регионами России, хотя бы до 70 направлений", — приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Владимирова.

Губернатор отметил, что за последние три года маршрутная сеть аэропортов края выросла с 30 до 49 направлений. Из них 14 субсидируются для "обеспечения устойчивого пассажиропотока".

Таким образом планируется, что число рейсов вырастет на 43% к 2026 году.

Владимиров уточнил, что "чем больше будет точек доступа к Кавминводам и Ставрополю, тем проще будет развивать туристическую отрасль".

В Ставропольском крае расположены два международных аэропорта — "Ставрополь" и "Минеральные Воды", которые входят в холдинг "Новапорт".

Пассажиропоток аэропорта Ставрополя в первом полугодии увеличился почти на 11% и превысил 255,3 тыс. пассажиров, Минеральных Вод — на 33%, перевезено более 2 млн человек.

Международный аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.