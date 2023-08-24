"Мы понимаем, что в текущих условиях возможен пересмотр стратегии развития туризма, отдельных направлений, с учетом необходимости оптимизации расходов бюджета. Но как показывает практика летнего сезона этого года, туристы в отсутствие кешбэка стали меньше путешествовать в период так называемых "крыльев сезона", когда спрос минимален. При этом увеличилась доля тех, кто поехал на курорты Черного моря в высокий сезон и столкнулись с высоким ценником в отелях, перегруженностью инфраструктуры и другими проблемами перенасыщенного спроса", — сказал он в четверг, выступая на пленарной сессии Всероссийского туристического форума в Хабаровске "Туризм в России. Разворот на восток".

Сирченко напомнил, что в России есть множество уникальных мест, куда можно было бы перенаправить турпоток или перераспределить его в популярных регионах на протяжении всего года за счет скидок или кешбэка на путешествия в низкий сезон.

"Эта мера снизила бы давление повышенного спроса на наиболее популярных курортах Краснодарского края, обеспечила бы равномерную загрузку объектам размещения и турфирмам и в результате повлияла на цены в пиковые даты. Отель или туроператор, имеющий возможность получать плановый доход на протяжении всего года, не будет пытаться перекрывать издержки за 3-4 месяца высокого сезона", — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что в прошлом году, когда программа туристического кэшбека действовала, путешествия по России стали трендом, туристы получили возможность по доступной цене поехать в любую точку страны, а отели получили дополнительный доход и возможность вкладываться в развитие сервиса.

Сирченко добавил, что в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" включена программа поддержки туроператоров путем предоставления субсидий в размере до 50% стоимости авиаперевозки туристов за организацию чартеров на внутренних направлениях.

"Благодаря этой программе десятки тысяч россиян получили возможность по доступной цене путешествовать по родной стране, а туроператоры – организовать рейсы на Байкал, Сахалин, в Мурманск, Карелию, Тюмень, Алтай, Шерегеш, Дагестан, Чечню и многие другие. FUN&SUN первым из туроператоров начал реализовывать чартерные программы по регионам России летом 2020 года", — подчеркнул представитель туркомпании.

По его словам, в 2022 году туроператор формировал пакетные туры на базе чартерной и регулярной перевозки на двадцати направлениях в РФ.

"Но с ликвидацией Ростуризма эта программа также была ликвидирована, несмотря на оставшиеся долги перед туроператорами за выполненные в 2022 году чартерные программы. Распоряжением правительства России на текущий и будущий год под эти цели из федерального бюджета выделено 500 млн рублей (по 250 млн руб. в год), но реализовывать эту программу Минэкономразвития не намерено. Несмотря на это, мы продолжили в 2023 году реализацию чартерных программ по отдельным направлениям: например, в Бурятию на озеро Байкал, Алтай и в Шерегеш. Но при этом мы не рассматриваем чартерные авиаперевозки в регионы Дальнего Востока (Камчатка, Сахалин) или в регионы Арктической зоны России (Мурманск, Карелия)", — рассказал Сирченко.

По его словам, по итогам зимнего и летнего сезонов 2023 года выяснилось, что без субсидий на авиаперевозку турпродукт в уникальные российские регионы (будь это дальневосточные, сибирские или арктические регионы) становится недоступным по цене для большинства россиян.

"Многие туристы стали снова предпочитать отдыхать в раскрученных курортных зонах Черноморского побережья или за пределами страны, что мы видим по росту спроса на отдых в Сочи, Турции, Египте, ОАЭ, Таиланде", — заметил Сирченко.

Он также упомянул о важности продвижения внутреннего туризма для увеличения турпотока по стране.

"Сейчас этого продвижения на федеральном уровне катастрофически мало. И, когда мы говорим о том, что путешествовать по России стало модным, то мы должны четко понимать, что этот тренд надо активно поддерживать. Ранее тема внутреннего туризма постоянно звучала в федеральных СМИ, было много рекламы – наружной, в интернете, в соцсетях. Рекламные кампании, проводимые регионами, поддерживались на федеральном уровне. Турист, увидев информацию о том или ином направлении, понимал, где он может купить такой тур, заранее понимал порядок цен, что ускоряло процесс принятия решения и покупки", — подчеркнул замгендиректора FUN&SUN.

Он добавил, что туроператоры готовы работать в этом направлении совместно с органами власти и принимать участие в мероприятиях по продвижению национального и регионального турпродукта, в том числе в формате государственно-частного партнерства.

Летом 2023 года в СМИ появились сообщения об очень высокой загрузке пляжей черноморского побережья России, особенно курорта Анапы, где к морю едва ли не выстраивались очереди.

Программа туристического кешбэка действовала в РФ в 2020-2022 годах. В ее рамках туристы могли приобрести туры по России и размещение в отелях в межсезонье со скидкой 20%, но не более 20 тыс. рублей.