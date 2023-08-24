По данным пресс-службы, в четверг в правительстве региона обсуждался вопрос строительства трех новых быстровозводимых корпусов на 150 мест в лагере "Орленок", которые планируется возвести к началу декабря текущего года.

"В "дорожную карту" внесены поправки, касающиеся благоустройства территорий и увеличения пропускной способности пищеблока. Кроме того, будет закуплена современная мебель и оборудование для новых корпусов. На эти цели из областного бюджета выделено почти 68,5 млн рублей", — говорится в сообщении.

При этом софинансирование области на возведение корпусов составит около 9,98 млн рублей, на благоустройство и материально-техническое обеспечение — около 58,5 млн рублей.

Как сообщалось, в начале августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о развитии инфраструктуры для детского отдыха в 2023 году. Омская область попала в список регионов, которые получат дополнительное финансирование. На строительство трех модульных корпусов в лагере "Орленок" из федеральной казны было выделено 80 млн рублей.

В областном правительстве отмечают, что такая модернизация позволит увеличить вместимость лагеря с 350 до 500 человек за один оздоровительный цикл.