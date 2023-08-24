"Метеоров" у нас (на верфи в Татарстане — ИФ) планируется делать по четыре штуки в год", — ответил Лернер на вопрос о том, какая квота установлена планом для Зеленодольского судозавода.

В свою очередь, министр транспорта Татарстана Фарит Ханифов отметил, что главой республики Рустамом Миннихановым поставлена задача довести выпуск модернизированных "Метеоров" до 8-10 в год. В советское время, напомнил министр, Зеленодольский судозавод выпускал по одному "Метеору" в месяц.

Импульсом к созданию модернизированных "Метеоров" стало решение правительства Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) о реновации пассажирского флота региона. В январе 2021 года "Северречфлот" (ХМАО) заключил лизинговый договор на поставку двух "Метеоров-2020" производства Зеленодольского судозавода за 1,255 млрд рублей. В 2022 году два "Метеора-2020" у верфи за 1,1 млрд рублей заказал Татарстан.

Все четыре скоростных судна татарстанская верфь отправила заказчикам летом 2023 года.

Как сообщалось, 21 августа 2023 года замглавы Минтранса России Александр Пошивай на выездном совете Госдумы по речным перевозкам заявил, что министерство оценивает количество необходимых России скоростных пассажирских речных судов примерно в 100 единиц.

"Метеор-2020" проекта 03830 обладает рядом преимуществ относительно существующих судов на подводных крыльях. В частности, модернизированная крыльевая система способствует уменьшению перегрузок на волнах.

Зеленодольский завод им. Горького является одним из крупнейших судостроительных предприятий России. Верфь серийно производила "Метеоры" в 1961-2006 годах и построила около 400 этих судов.