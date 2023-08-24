Как сообщается в отчетности авиакомпании, чистая прибыль за год, завершившийся 30 июня, составила 1,75 млрд австралийских долларов ($1,13 млрд) по сравнению с убытком в 860 млн долларов в предыдущем фингоду.

Выручка авиаперевозчика подскочила более чем вдвое, до 19,82 млрд австралийских долларов, на фоне восстановления спроса после пандемии коронавируса.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагал чистую прибыль компании в размере 1,74 млрд долларов при выручке на уровне 19,62 млрд долларов.

Доналоговая прибыль составила 2,47 млрд австралийских долларов по сравнению с убытком в 1,86 млрд годом ранее.

Чистый долг Qantas по состоянию на 30 июня сократился до 2,89 млрд долларов с 3,94 млрд долларов годом ранее и оказался ниже целевого диапазона в 3,7-4,6 млрд долларов.

Авиаперевозчик, как и в предыдущем году, решил не выплачивать годовые дивиденды, но сообщил, что направит до 500 млн долларов на обратный выкуп акций.

Кроме того, американская Boeing информировала о получении заказа от Qantas на 12 самолетов 787 Dreamliner. Глава австралийской компании Алан Джойс, чьи слова приводятся в пресс-релизе Boeing, назвал заказ "очередной многомиллиардной инвестицией в национального перевозчика". Точная сумма сделки не раскрывается.