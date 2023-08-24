"До пандемии спрос на направление сдерживался отсутствием прямого авиасообщения и маркетинговой активности страны по продвижению на российском рынке. Сейчас туроператоры работают над запуском пакетных туров на базе рейсов Myanmar Airways из Новосибирска", — рассказали в ассоциации.

По словам вице-президента АТОР, генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, запуск прямых рейсов подогреет интерес россиян к стране на фоне существующего дефицита зарубежных направлений отдыха.

"В ближайшее время на рынке появятся пакетные туры в Мьянму на прямых рейсах Myanmar Airways. Рассчитываем, что спрос будет высоким, поскольку жители Сибири – традиционно большие поклонники Юго-Восточной Азии. Цены будут примерно такими же, как цены на туры в Таиланд", — рассказал эксперт.

Он считает, что Мьянма имеет все шансы стать в предстоящем зимнем сезоне хорошей альтернативой Вьетнаму, куда прямые рейсы сейчас летают только из Иркутска.

Myanmar Airways будет летать сразу в два города Мьянмы – по пути в конечный пункт Янгон, крупнейший город и бывшую столицу страны, самолет будет совершать промежуточную посадку в Мандалае. Полеты будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и субботам из Янгона, по средам и воскресеньям – из Новосибирска.

Как отметил коммерческий директор туроператора "Интурист" Филипп Обручев-Миронов, Мьянма всегда была страной, которой туристы пытались разнообразить отдых в Таиланде и Вьетнаме. Также Мьянму комбинировали с Лаосом, Индией, Малайзией. По его словам, в "Интуристе" пока не предлагают пакетные туры с вылетом из Новосибирска.

"Мы рассматривали варианты сотрудничества с авиакомпанией в рамках малых групп после начала фактических полетов. Говорить о больших блоках мест, на мой взгляд, пока рано. Потому что объемы – это пляжные курорты. Популярный курорт Мьянмы Нгапали расположен примерно в 670 км от Мандалая, то есть нужно будет лететь еще внутренним рейсом в аэропорт Тандуэ", — пояснил эксперт.

Представитель "Интуриста" уточнил, что массовый туризм в Мьянму вряд ли возможен, так как на популярных курортах страны Нгапали и Нгве Саунг на берегу Бенгальского залива очень небольшой номерной фонд, качество туристической инфраструктуры ниже, чем, например, в соседнем Таиланде, а цены выше.