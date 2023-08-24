"В рамках мероприятия приобретено музейное оборудование и технические средства для экспозиционно-выставочной работы, уставной деятельности и обеспечения сохранности и хранения музейных предметов, то есть речь идет о фондовом оборудовании. Отчеты и акты проделанной работы направлены в министерство культуры РФ", — цитирует Льянову пресс-служба главы и правительства региона.

Мемориальный комплекс жертвам репрессий основан в 1997 г. Его открытие 23 февраля посвятили важнейшим событиям в истории ингушского народа. "Девять башен " воздвигнуты в память о жертвах репрессий и депортации народов.

Автор проекта — Народный художник РФ Мурад Полонкоев. В 2002г. Был удостоен за этот проект "Золотой медали" Академии Художеств РФ. ГКУ "МКЖР" является памятником архитектуры и внесен в реестр Академии Художеств РФ, а также с 2002 г. в каталог "Памятник и памятные знаки жертвам репрессий на территории бывшего СССР" музея и общественного центра имени Академика А.Сахарова.