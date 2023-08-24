Местом проведения фестиваля в этом году станет парк им. Персиянова. В программе мероприятия — традиционный конкурс на скоростное поедание арбуза, говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в отделе культуры администрации округа, участникам конкурса предстоит быстрее остальных съесть три килограмма арбузной мякоти, очищенной от корок и косточек.

Также в рамках фестиваля будет определен самый большой арбуз.

Кроме того, запланирована работа локаций международного кинофестиваля "Восток&Запад. Классика и Аванград", проходящего с 25 по 31 августа в Оренбуржье.

В течение дня на территории парка будут развернуты торговые ряды, организованы тематические площадки, фотозоны и концертная программа. Для всех желающих пройдут мастер-классы.

Согласно афише праздника, вечером в парке состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню города и Дню шахтера.

Завершится фестиваль выступлением творческих коллективов округа.